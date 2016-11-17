Губернатор уволил Владимира Овчинникова с должности управляющего Северным округом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об освобождении Владимира Овчинникова от должности управляющего Северным управленческим округом.

Как говорится в тексте указа, срочный служебный контракт, заключённый 28 ноября 2015 года, считается расторгнутым с 14 ноября 2016 года по личному заявлению Владимира Овчинникова.

Напомним, Владимир Овчинников возглавлял Северный управленческий округ с 2013 года.