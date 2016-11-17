Минкомсвязи РФ начало объединять госуслуги регионов на едином портале

С конца ноября 2017 года в России запускается в пилотном режиме проект интеграции региональных порталов госуслуг с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Как сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, это делается для удобства получения гражданами государственных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде.

На сегодняшний день участие в пилотном проекте согласились принять 10 регионов страны, в том числе два - Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ - из состава Уральского федерального округа.

- В настоящее время Минкомсвязи России уже обеспечило сервисную, нормативную и технологическую готовность для интеграции регионов с ЕПГУ, - говорится в сообщении ведомства. - Субъектам РФ предоставлена возможность использовать инструменты федерального портала для продвижения региональных и муниципальных услуг, а также самостоятельно управлять описанием услуг, предоставляемых в регионе и отображаемых на ЕПГУ. При этом услуги, ранее переведённые регионами в электронный вид, переделывать и заново выводить на портал не потребуется.

Изменения связаны прежде всего с тем, что ЕПГУ существенно развился, а региональные порталы технологически сильно отстали. На ЕПГУ граждане потребляют десятки миллионов услуг в год, в то время как суммарно на всех региональных порталах этот показатель на порядок меньше, отмечают в министерстве.