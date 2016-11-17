Правительство РФ одобрило введение штрафа за опасное вождение

Правительство России на заседании 16 ноября одобрило законопроект, предусматривающий введение наказания за опасное вождение. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Участники заседания одобрили проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за опасное вождение" и приняли решение внести его на рассмотрение в Государственную думу.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, которая устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение", — отмечает кабмин.

Добавим, инициатором законопроекта о наказании для водителей за опасное вождение стало МВД России.

Как писала "ОГ", 30 мая 2016 года правительство РФ внесло изменения в правила дорожного движения, установив запрет на опасное вождение. Опасным является, как следует из документа, вождение, при котором водитель: