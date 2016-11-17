Павел Дацюк сегодня сыграет против "Автомобилиста", а завтра в Екатеринбурге будет защищать диплом

Нападающий питерского СКА и воспитанник свердловского хоккея Павел Дацюк завтра будет защищать свою дипломную работу в УрФУ.

Напомним, что хоккеист обучается в институте физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ, а научным руководителем Павла является министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Отметим, что тема выпускной работы Дацюка связана со сравнением развития детского хоккея в России и Канаде. Павел использовал в дипломной работе свой личный опыт, ведь он много лет выступал за клуб НХЛ "Детройт".

Однако вместо подготовки защитной речи Павел выйдет на лёд против "Автомобилиста". Сегодня вечером "шофёры" в Санкт-Петербурге встретятся с нынешним клубом Дацюка - СКА. Игра начнётся в 21:30 по екатеринбургскому времени.