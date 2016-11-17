Обзор криминальной хроники четверга, 17 ноября

Екатеринбуржцы помогли приставам забрать внедорожник у должницы

Японский внедорожник Suzuki Grand Vitara, находившийся в залоге у одного из коммерческих банков, изъяли судебные приставы у одной из жительниц Екатеринбурга. Как сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области, владелица автомашины перестала выплачивать взносы по кредиту и не выходила на контакт с банком, однако регулярно пользовалась машиной и оставляла её на парковке возле дома. Свои действия женщина объяснила тем, что потеряла работу и утратила возможность платить, однако выходить из квартиры для совершения процессуальных действий отказалась. В итоге представители власти обошлись и без её участия: жители дома - соседи по парковке - временно отогнали свои машины для доступа к внедорожнику и помогли приставам организовать погрузку. Suzuki передан на ответхранение представителям банка-кредитора.

В Горноуральском ГО выявлены теплоснабжение подаётся с перебоями

Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с ненадлежащим обеспечением теплоснабжением жителей посёлка Бродово Горноуральского городского округа. С привлечением специалистов контролирующих органов будут проведены замеры температуры в квартирах жителей посёлка, после чего надзорное ведомство должно дать правовую оценку действиям администрации муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций. В прокуратуре полагают, что права граждан на получение коммунальной услуги "отопление" надлежащего качества и в бесперебойном режиме были нарушены.

В Екатеринбурге директор не платил зарплату сотруднику из личной неприязни

Директор одного из автотранспортных предприятий Екатеринбурга с декабря 2015 года по февраль 2016 года отказывал в выплате заработной платы водителю экспедитору: руководитель считал подчинённого причастным к образовавшейся недостаче, выявленной на предприятии. Имея возможность наказать подчинённого в дисциплинарном порядке, директор предпочёл не платить работнику заработную плату, задолжав таким образом свыше 57 тысяч рублей. Это оказалось достаточным, чтобы возбудить в отношении директора уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). Руководителю может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Тагильская полиция вернула родственникам ветерана войны украденные боевые награды

Сотрудники уголовного розыска полиции Нижнего Тагила задержали 20-летнего вора и 59-летнего скупщика краденого, которые оказались причастны к хищению наград умершего ветерана Великой Отечественной войны. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по статье 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт государственных наград"). Как сообщает пресс-группа нижнетагильского МУ МВД, кража произошла в конце октября. Правнучка умершего ветерана, перебирая семейные реликвии, обнаружила, что не хватает 8 наград, в числе которых орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, медали "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За взятие Варшавы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Женщина подозревала мужа: он ранее неоднократно был судим за имущественные преступления и имел неснятую условную судимость. Тот признался, что за два ордена и две медали скупщик дал ему только 2 650 рублей. Три медали он выбросил: скупщик сказал, что они не представляют ценности. Ещё одну медаль найти так и не удалось - она была продана случайному прохожему. Среди выброшенных оказались медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейная медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина". Название ещё одной медали родные не помнят: на неё не осталось удостоверения. Сотрудники полиции обращаются с просьбой к тем, кто нашёл выброшенные медали, вернуть их наследникам заслуженного ветерана. Сообщить о находке можно в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435) 97-64-02 или в пресс-группу МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону (3435) 97-66-40.