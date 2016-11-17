В Екатеринбурге открылась выставка Никаса Сафронова «Избранное»

Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) дали старт выставке заслуженного художника России Никаса Сафронова.

Фото: Александр Зайцев

На торжественном открытии присутствовал сам художник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел Креков.

Фото: Александр Зайцев

Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выставке собрано 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения».