"Автомобилист" одержал гостевую победу над одним из лидеров КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал волевую победу над питерским СКА - 2:1 (0:1; 2:0; 0:0).

Армейцы открыли счёт в самой концовке первого периода усилиями Никиты Гусева.

Во втором периоде Дмитрий Мегалинский сравнял счёт, а Рок Тичар вывел "шофёров" вперёд. Заключительный период прошёл без заброшенных шайб.

Как итог - 2:1 в пользу "Автомобилиста".

Следующий матч подопечные Владимира Крикунова проведут дома. 23 ноября екатеринбуржцы примут "Амур".