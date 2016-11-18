Опять ничья: Карякин упустил победу в пятой партии битвы за шахматную корону

В Нью-Йорке завершилась пятая партия матча за за мировую шахматную корону. Чемпион мира Магнус Карлсен и Претендент Сергей Карякин вновь сыграли вничью.

Карякин играл чёрными. После ошибки Магнуса Карлсена у Сергея Карякина был шанс на победу, однако воспользоваться им не удалось, и соперники подписали мирный договор.

После пяти партий счёт остаётся равным - 2,5:2,5. Шестая партия состоится в пятницу 18 ноября, белые фигуры будут у Сергея Карякина.