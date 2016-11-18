Российские хоккеисты завершили турне по Канаде тремя поражениями подряд

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла последний матч суперсерии против Канады: наши хоккеисты уступили команде лиги Квебека со счётом 1:4.

Всего россияне провели в Канаде 6 поединков - по два со сборными Западной лиги, лиги Онтарио и лиги Квебека. С двумя первыми соперниками наши хоккеисты сыграли вничью (по одной победе у каждой команды), а вот квебекцам проиграли обе встречи с разницей шайб 1:8.

В составе сборной России в турне участвовал защитник екатеринбургского клуба "Автомобилист" Александр Щемеров. Он провёл пять встреч, в которых забил один гол.