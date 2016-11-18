На Среднем Урале заметно потеплеет в конце недели

Аномальные морозы продержатся в Свердловской области до конца этой недели, сообщила "ОГ" главный синоптик Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко.

По прогнозу синоптиков, в регионе с 18 по 20 ноября сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже нормы на 10-15 °С и больше. Кроме того, до 8 вечера действует предупреждение о загрязнении воздуха. Такая погода продержится до конца недели.

—В воскресенье мороз будет слабеть. На следующей неделе морозов не ожидается. В последний раз такие морозы были в 1998 году, — рассказала "ОГ" Галина Шепоренко.

Так, в субботу, 19 ноября, ночью ожидается -27...-32 °С, днём потеплеет до -22...-27 °С, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В воскресенье, 20 ноября, ночью температура воздуха поднимется до -25...-30 °С, а днём потеплеет до -11...-16 °С, при этом на востоке региона ожидается до -20 °С, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Напомним, 12 ноября уральские синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде, а затем продлили его до 17 ноября. Примечательно, обычные температурные показатели ноября в Екатеринбурге в среднем составляют -3 °С днём, а ночью -5, 6 °С.