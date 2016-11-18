На Эльмаше из-за коммунальной аварии без тепла остались десятки домов

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сегодня утром, 18 ноября, в результате порыва теплотрассы без отопления остались 47 многоквартирных домов, две школы и два детских сада.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, коммунальная авария произошла около 8 утра на теплотрассе диаметром 273 мм в районе улиц Ползунова - Замятина на Эльмаше. На месте аварии сейчас работают две аварийные бригады — четыре единицы техники и 8 человек. Кроме того, выехала оперативная группа МЧС.

Добавим, на Среднем Урале наступившие аномальные холода сопровождаются авариями на сетях. Так, в ночь на среду, 16 ноября, в результате коммунальной аварии на улице Энергетиков в Артёмовском без отопления остались 106 многоквартирных домов, школа и детский сад.

В понедельник, 14 ноября, без тепла и электроэнергии остались десятки тысяч жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга.