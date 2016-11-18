МУГИСО выставило на торги 38 рекламных стендов в Екатеринбурге

Фонд имущества Свердловской области продаст на аукционе 38 мест под установку рекламных конструкций в Екатеринбурге. Аукцион пройдёт в здании Фонда имущества (ул. Мамина-Сибиряка, 111) 16 декабря в 11:00, пишет пресс-служба Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Контракты на установку и эксплуатацию всех 38 рекламных конструкций в Екатеринбурге заключат на пять лет.

- Начальная цена предмета аукциона - 3 миллиона 641 тысяча 913 рублей. Адреса, где появятся новые афишные стенды, относятся к Юго-Западу, центру и району автовокзала, - уточнили в пресс-службе МУГИСО.

Добавим, заявки на участие в аукционе принимаются с 17 ноября по 13 декабря 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. № 7).