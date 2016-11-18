ХК "Спутник" прервал девятиматчевую серию поражений

18 ноября 2016, 09:26 / Спорт

Хоккейный клуб «Спутник» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в овертайме обыграл «Зауралье» из Кургана со счётом - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: 1:0 - Виталий Жиляков (Воропаев, 11.03). 1:1 - Денис Дюрягин (Бутузов, 53.21). 2:1 - Евгений Щанкин (Воропаев, Дубровин, 62.43).

Главный тренер ХК «Спутник» Андрей Кирдяшов:

- Потеряв после девяти поражений вкус и запах победы, конечно, сложно, малой кровью не выиграешь, - только лечь костьми. Да, два периода мы доминировали, но есть те моменты, которые надо реализовывать. Пока проблемы. Неуверенность ещё присутствует, но, думаю, это дело времени. Всё равно ребята раскрепостятся. Победа есть победа, это радует.

Напомним, что тагильчане не выигрывали больше месяца, с 15 октября, а серия поражений достигла девяти матчей. Сейчас "Спутник" занимает 19 строчку в турнирной таблице с 31 набранным очком.

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