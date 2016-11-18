В Екатеринбурге сегодня пройдёт "Вечер музеев". Полная программа мероприятий

Сегодня, 18 ноября, в столице Урала пройдёт восьмой общегородской культурный проект "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев - 2016". С 18:00 до 22:00 екатеринбуржцы могут бесплатно посетить экспресс-экскурсии в уральских музеях.

Традиционно "Вечер музеев" посвящён историческому дню основания Екатеринбурга (18 ноября). Бесплатный билет необходимо получить в музейной кассе или распечатать с официального сайта мероприятия.

Фото: социальные сети

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5):

"Каслинское художественное литье из чугуна"

"Русское изобразительное искусство XVIII – начала ХХ вв."

"Западноевропейское изобразительное искусство XVI-XIX вв."

"Камнерезное и ювелирное искусство Урала"

Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Фото: социальные сети

Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26):

Постоянная экспозиция по истории города ("Археология", "Небесный код Екатеринбурга")

"Панама. Тяпка. Домино"

"Уралмаш. Вход со двора"

Время начала экскурсий - 15:00, 16:00, 17:00, 21:00, 22:00, 23:00

Фото: v.nmekb.ru

Фотографический музей "Дом Метенкова" (ул. Карла Либкнехта, 36):

19:00, 21:00 - "Дрезден глазами немецких фотографов"

18:00, 20:00 - "Городской ширпотреб"

Фото: v.nmekb.ru

Метальная лавка (Музей истории Екатеринбурга) (Исторический сквер):

"Метальная лавка"

Фото: v.nmekb.ru

Музей "Литературная жизнь Урала XIX века" (ул. Толмачёва, 41):

Экспресс-экскурсия по выставке "Нехорошая" пьеса Булгакова"

Время начала экскурсий - 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Фото: v.nmekb.ru

Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века" (ул. Пролетарская, 10):

18:10, 19:00, 20:00 - экспресс-экскурсия "Музей уральских сказок"

20:50, 21:40 - экспресс-экскурсия "Музей уральской фантастики"

22:20 - экспресс-экскурсия "Екатеринбургский мистериум"

Фото: v.nmekb.ru

Мемориальный дом-музей П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11):

Экспресс-экскурсия "П. П. Бажов – старожил Екатеринбурга"

Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Фото: v.nmekb.ru

Музей кукол и детской книги "Страна чудес" (ул. Пролетарская, 16):

Экспресс-экскурсия "Сказочные киногерои - к Году кино"

Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Фото: v.nmekb.ru

Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27):

Экспресс-экскурсия "Жизнь и творчество писателя"

Время начала экскурсий - 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Фото: v.nmekb.ru

Музей Ф.М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6):

Экспресс-экскурсия "Судьба женщины в России XIX века"

Время начала экскурсий - 18:00, 19:30, 21:00.

Фото: v.nmekb.ru

Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (пр. Космонавтов, 26):

Рассказ о войнах и конфликтах второй половины ХХ – начала ХХI веков

Время начала экскурсий - 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00. Музей работает до 21:00.

Фото: v.nmekb.ru

Музейный центр "Гамаюн" (ул. Гоголя, 20/5):

"Сказки и были наивных художников"

Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Фото: v.nmekb.ru

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37):

18:00 - 22:00 - выставка XVII традиционного конкурса имени А.К. Денисова-Уральского "Металл, камень, идея – 2016", I Уральская триеннале декоративно-прикладного искусства, "Тайная сила"

20:00 - демонстрация фильма "Тайная сила" (фильм снят по сказам П.П. Бажова на Свердловской киностудии, 2002 год).

19:00 - проведение Уральского самоцветного диктанта

Фото: v.nmekb.ru

Свердловский областной Краеведческий музей "Дом Поклевских-Козелл" (ул. Малышева, 46):

Экспресс-экскурсии по постоянной экспозиции Дома Поклевских-Козелл

Фото: v.nmekb.ru

Музей Радио (ул. Розы Люксембург, 9/11):

Экспресс-экскурсии по постоянной экспозиции музея

Фото: v.nmekb.ru

Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10):

18:00, 20:00 - "В старом ДК им. Дзержинского"

19:00, 20:00, 21:00 - тематические экскурсии "Первобытное искусство"

18:00 – 22:00 - демонстрация фильмов, посвящённых искусству Древнего Урала, в зале УОЛЕ.

18:00 – 21:00 - изготовление открыток по мотивам памятников археологии Урала в зале УОЛЕ.

19:00, 20:00, 21:00 - тематические экскурсии по экспозиции "Горный мир"

20:30 - лекция о поэтах и актерах – героях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в экспозиции "Урал – фронту"

Фото: v.nmekb.ru

Музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14):

18:00–19:00 - мастер-класс для детей от 7 до 15 лет (оригами, лепка)

19:00–20:30 - "Уральская анимация. Сказы П. Бажова". Ретроспективный показ мультипликационных фильмов Свердловской киностудии

20:30–21:30 - мастер-класс для взрослых (оригами)

18:00, 19:00, 20:00 - экспресс-экскурсии

Фото: v.nmekb.ru

Музей Сад Казанцева (ул. Октябрьской Революции, 40):

Серия фильмов об уральских садоводах-любителях

Фото: v.nmekb.ru

Музейный клуб "Дом Агафуровых" (ул. Сакко и Ванцетти, 28):

18:00–22:00 - "Вечеринка в Доме Агафуровых"

знакомство с уникальным Домом, с выставками "Другая реальность" (объёмные картины), "Пряничная комната"

2 квеста, анти-кафе

Фото: v.nmekb.ru

Музей природы (ул. Горького, 4):

"Вечерние экскурсии в Музее природы"

Время начала экскурсий - 18:00., 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Фото: v.nmekb.ru

Музей Воздушно-десантных войск "Крылатая гвардия" (ул. Крылова, 2а):

18:00 – 21:50 - экспресс-экскурсии по экспозиции музея

экспресс-экскурсии по экспозиции музея 18:00 – 21:50 - показ документальных и мультипликационных фильмов, посвящённых воздушно-десантным войскам.

показ документальных и мультипликационных фильмов, посвящённых воздушно-десантным войскам. 18:00 – 22:00: работа мультимедийного комплекса (стрельба из АК-74, стрельба из БМД-1, вождение БМД-1)

Фото: v.nmekb.ru

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4 а):

Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту

Время начала экскурсий - 19:00, 20:00, 21:00.

Фото: v.nmekb.ru

Музей гигиены. Городской центр медицинской профилактики (ул. 8 Марта, 78 А, литер В):