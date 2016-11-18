В Екатеринбурге сегодня пройдёт "Вечер музеев". Полная программа мероприятий
18 ноября 2016, 10:44 / Культура
Сегодня, 18 ноября, в столице Урала пройдёт восьмой общегородской культурный проект "Огни Екатеринбурга: Вечер музеев - 2016". С 18:00 до 22:00 екатеринбуржцы могут бесплатно посетить экспресс-экскурсии в уральских музеях.
Традиционно "Вечер музеев" посвящён историческому дню основания Екатеринбурга (18 ноября). Бесплатный билет необходимо получить в музейной кассе или распечатать с официального сайта мероприятия.
Фото: социальные сети
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5):
- "Каслинское художественное литье из чугуна"
- "Русское изобразительное искусство XVIII – начала ХХ вв."
- "Западноевропейское изобразительное искусство XVI-XIX вв."
- "Камнерезное и ювелирное искусство Урала"
Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Фото: социальные сети
Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26):
- Постоянная экспозиция по истории города ("Археология", "Небесный код Екатеринбурга")
- "Панама. Тяпка. Домино"
- "Уралмаш. Вход со двора"
Время начала экскурсий - 15:00, 16:00, 17:00, 21:00, 22:00, 23:00
Фото: v.nmekb.ru
Фотографический музей "Дом Метенкова" (ул. Карла Либкнехта, 36):
- 19:00, 21:00 - "Дрезден глазами немецких фотографов"
- 18:00, 20:00 - "Городской ширпотреб"
Фото: v.nmekb.ru
Метальная лавка (Музей истории Екатеринбурга) (Исторический сквер):
- "Метальная лавка"
Фото: v.nmekb.ru
Музей "Литературная жизнь Урала XIX века" (ул. Толмачёва, 41):
- Экспресс-экскурсия по выставке "Нехорошая" пьеса Булгакова"
Время начала экскурсий - 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.
Фото: v.nmekb.ru
Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века" (ул. Пролетарская, 10):
- 18:10, 19:00, 20:00 - экспресс-экскурсия "Музей уральских сказок"
- 20:50, 21:40 - экспресс-экскурсия "Музей уральской фантастики"
- 22:20 - экспресс-экскурсия "Екатеринбургский мистериум"
Фото: v.nmekb.ru
Мемориальный дом-музей П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11):
- Экспресс-экскурсия "П. П. Бажов – старожил Екатеринбурга"
Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Фото: v.nmekb.ru
Музей кукол и детской книги "Страна чудес" (ул. Пролетарская, 16):
- Экспресс-экскурсия "Сказочные киногерои - к Году кино"
Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Фото: v.nmekb.ru
Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27):
- Экспресс-экскурсия "Жизнь и творчество писателя"
Время начала экскурсий - 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Фото: v.nmekb.ru
Музей Ф.М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6):
- Экспресс-экскурсия "Судьба женщины в России XIX века"
Время начала экскурсий - 18:00, 19:30, 21:00.
Фото: v.nmekb.ru
Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (пр. Космонавтов, 26):
- Рассказ о войнах и конфликтах второй половины ХХ – начала ХХI веков
Время начала экскурсий - 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00. Музей работает до 21:00.
Фото: v.nmekb.ru
Музейный центр "Гамаюн" (ул. Гоголя, 20/5):
- "Сказки и были наивных художников"
Время начала экскурсий - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
Фото: v.nmekb.ru
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37):
- 18:00 - 22:00 - выставка XVII традиционного конкурса имени А.К. Денисова-Уральского "Металл, камень, идея – 2016", I Уральская триеннале декоративно-прикладного искусства, "Тайная сила"
- 20:00 - демонстрация фильма "Тайная сила" (фильм снят по сказам П.П. Бажова на Свердловской киностудии, 2002 год).
- 19:00 - проведение Уральского самоцветного диктанта
Фото: v.nmekb.ru
Свердловский областной Краеведческий музей "Дом Поклевских-Козелл" (ул. Малышева, 46):
- Экспресс-экскурсии по постоянной экспозиции Дома Поклевских-Козелл
Фото: v.nmekb.ru
Музей Радио (ул. Розы Люксембург, 9/11):
- Экспресс-экскурсии по постоянной экспозиции музея
Фото: v.nmekb.ru
Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10):
- 18:00, 20:00 - "В старом ДК им. Дзержинского"
- 19:00, 20:00, 21:00 - тематические экскурсии "Первобытное искусство"
- 18:00 – 22:00 - демонстрация фильмов, посвящённых искусству Древнего Урала, в зале УОЛЕ.
- 18:00 – 21:00 - изготовление открыток по мотивам памятников археологии Урала в зале УОЛЕ.
- 19:00, 20:00, 21:00 - тематические экскурсии по экспозиции "Горный мир"
- 20:30 - лекция о поэтах и актерах – героях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в экспозиции "Урал – фронту"
Фото: v.nmekb.ru
Музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14):
- 18:00–19:00 - мастер-класс для детей от 7 до 15 лет (оригами, лепка)
- 19:00–20:30 - "Уральская анимация. Сказы П. Бажова". Ретроспективный показ мультипликационных фильмов Свердловской киностудии
- 20:30–21:30 - мастер-класс для взрослых (оригами)
- 18:00, 19:00, 20:00 - экспресс-экскурсии
Фото: v.nmekb.ru
Музей Сад Казанцева (ул. Октябрьской Революции, 40):
- Серия фильмов об уральских садоводах-любителях
Фото: v.nmekb.ru
Музейный клуб "Дом Агафуровых" (ул. Сакко и Ванцетти, 28):
- 18:00–22:00 - "Вечеринка в Доме Агафуровых"
- знакомство с уникальным Домом, с выставками "Другая реальность" (объёмные картины), "Пряничная комната"
- 2 квеста, анти-кафе
Фото: v.nmekb.ru
Музей природы (ул. Горького, 4):
- "Вечерние экскурсии в Музее природы"
Время начала экскурсий - 18:00., 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.
Фото: v.nmekb.ru
Музей Воздушно-десантных войск "Крылатая гвардия" (ул. Крылова, 2а):
- 18:00 – 21:50 - экспресс-экскурсии по экспозиции музея
- 18:00 – 21:50 - показ документальных и мультипликационных фильмов, посвящённых воздушно-десантным войскам.
- 18:00 – 22:00: работа мультимедийного комплекса (стрельба из АК-74, стрельба из БМД-1, вождение БМД-1)
Фото: v.nmekb.ru
Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4 а):
- Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту
Время начала экскурсий - 19:00, 20:00, 21:00.
Фото: v.nmekb.ru
Музей гигиены. Городской центр медицинской профилактики (ул. 8 Марта, 78 А, литер В):
- 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 - "Мой руки!"
- 18:00, 19:00, 20:00 - лекция "Защити себя от гриппа. Зачем нужны прививки?"
- интеракивная экскурсия для детей по правильному питанию "Вкусная картина"
- 19:30, 20:30 - "Пластилиновая история"