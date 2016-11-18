Свердловской области разрешили принять 3,5 тысячи мигрантов

Правительство России установило квоты на выдачу иностранным мигрантам временных разрешений на проживание на территории страны в 2017 году. Согласно тексту распоряжения, подготовленного МВД и опубликованного на сайте кабинета министров, в будущем году будет выдано 110 тыс. 880 разрешений на временное проживание в России. Это на 15 тысяч меньше, чем в 2016 году.

Свердловской области разрешено принять 3,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства.

Столько же примут ещё два региона - Белгородская область и Краснодарский край. Больше всего иностранцев ждёт Татарстан - 5 тыс. человек. Ростовская, Самарская и Калининградская области смогут принять по 4 тыс. мигрантов. А вот "нерезиновая" Москва выдаст разрешения лишь 2 тыс. мигрантов. Культурная столица - Санкт-Петербург - примет и того меньше: 1,5 тыс. человек.

- Принятое решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону, - говорится в пояснительной записке к документу. - Размер квоты на 2017 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.

Отметим, в Уральском федеральном округе Свердловская область нуждается в мигрантах больше всего. Далее идут Челябинская область (1,5 тыс. человек), Тюменская область (1000 человек), Ямало-Ненецкий автономный округ (700 человек) и Ханты-Мансийский автономный округ (470 человек). Самая маленькая квота досталась Курганской области - всего 400 разрешений на временное проживание.