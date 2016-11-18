Путин наградил четверых свердловчан

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами РФ. Среди награждённых — четверо свердловчан. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Путин присвоил почётное звание одному уральцу и ещё троих удостоил государственными наградами. Награды получили серовчанин, екатеринбуржец и выходец из Каменска-Уральского. Почётное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" присвоено генеральному директору - главному конструктору акционерного общества "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Леониду Пономарёву из Каменска- Уральского.