Путин наградил четверых свердловчан
18 ноября 2016, 10:22 / Политика
Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами РФ. Среди награждённых — четверо свердловчан. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Путин присвоил почётное звание одному уральцу и ещё троих удостоил государственными наградами. Награды получили серовчанин, екатеринбуржец и выходец из Каменска-Уральского. Почётное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" присвоено генеральному директору - главному конструктору акционерного общества "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Леониду Пономарёву из Каменска- Уральского.
—За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить:
Орденом Александра Невского
Никитина Александра Александровича — генерального директора акционерного общества "Серовский механический завод", Свердловская область
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
Черноскутова Михаила Митрофановича — правильщика на машинах открытого акционерного общества "Каменск-Уральский металлургический завод", Свердловская область.
За заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
Бродова Юрия Мироновича — заведующего кафедрой федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина», Свердловская область,— сообщается в Указе главы государства.