Российский космический корабль "Союз МС-03" стартовал с Байконура

Прошедшей ночью (в 23:20 по московскому времени) с космодрома Байконур благополучно стартовал транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-03".

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на борту этого корабля находятся российский космонавт Олег Новицкий, астронавт ESA Тома Песке и астронавт NASA Пегги Уитсон. В течение ближайших двух суток "Союз МС-03" будет самостоятельно крутиться на орбите Земли. К Международной космической станции он причалит только 20 ноября в 01:01 по московскому времени. Там к встрече своих коллег готовятся космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт Роберт Шейн.

Напомним, в обеспечении старта корабля "Союз МС-03" принимала участие военная авиация Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба Роскосмоса