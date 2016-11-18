Энергетики завершают устранение коммунальной аварии на Эльмаше

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Земства
18 часов назад
Роддом Заречного, простоявший 5 лет, запустят в 2017 году
Чтобы своими глазами увидеть зареченский роддом, которые построили пять лет назад, но никак не могут ввести в эксплуатацию, вчера в город атомщиков приехали депутат Государственной думы РФ Антон Гетта, а также министр здравоохранения области Игорь Трофимов.
16 ноября 2016
У Екатеринбурга появится своя стратегия
Вчера в Екатеринбурге впервые прошёл Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для жизни». Опыт создания агломераций и стратегий развития обсудили главы администраций и председатели дум из городов УрФО, Уфы, Тольятти и Перми, а также представители экспертного сообщества. От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников форума поприветствовал первый вице-губернатор Алексей Орлов.
16 ноября 2016
Школьник создал компьютерную мышь для безруких
Изобретатели смотрят на мир особенным взглядом, превращая обычные вещи в нечто невероятное. Так было в случае с нашим земляком Константином Новосёловым, получившим за открытие графена Нобелевскую премию, так поступил и кушвинский школьник Сергей Халявин, придумавший компьютерную мышь в виде сандалии.
15 ноября 2016
На город в 30 тысяч человек работает один цветочный магазин
Традиционно кушвинская женщина получала в жизни лишь два букета — на собственную свадьбу и на 50-летний юбилей. Дело в том, что до недавнего времени в городе не было ни одного цветочного магазина — за букетами жители были вынуждены ездить в Нижний Тагил или выращивать на собственных огородах. Эту вопиющую несправедливость решили исправить городские предприниматели — супруги Верушкины. Дому цветов «Март» удалось создать в городе культуру дарения цветов.
15 ноября 2016
За городскими лесами Верхней Пышмы следит девушка-лесничий
Верхнепышминские городские леса Владлена Шарова знает как свои пять пальцев. Уже два года девушка работает лесничим в Управлении капитального строительства и стратегического развития городского округа.
15 ноября 2016
«Кто-то ловит покемонов, а я их вяжу!»
Чаще всего друзья и близкие екатеринбуржца Андрея Выборных просят у него в подарок мягкие игрушки: юноша сам вяжет их крючком в японской технике амигуруми.
14 ноября 2016
В Екатеринбурге растёт спрос на музшколы для взрослых
Молодой предприниматель-музыкант открыл в Екатеринбурге рок-школу, объединившую людей разных возрастов. Здесь играют на самых разных инструментах, включая барабаны и гавайские гитары. Самому старшему ученику 75 лет, он обучается игре на клавишах.
13 ноября 2016
День открытых дверей прошёл в приюте для животных Екатеринбурга
Пункт временного содержания отловленных бездомных животных (ПКС) Екатеринбурга в субботу, 12 ноября, открыл двери для всех желающих.
Приют для четвероногих бродяг находится на территории предприятия "Спецавтобаза" на улице Посадской. Как раз сюда попадают пойманные на улицах Екатеринбурга собаки и кошки. Сотрудники ПКС устроили день открытых дверей, чтобы их пока ещё бездомные питомцы получили шанс найти новых хозяев.
11 ноября 2016
Зимний Серов
Молодой фотокорреспондент «ОГ» Павел Ворожцов впервые побывал в Серове. Пятый по численности город Свердловской области напомнил ему екатеринбургский Уралмаш, только более ухоженный.
10 ноября 2016
Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до 21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.