Энергетики завершают устранение коммунальной аварии на Эльмаше

Специалисты планируют начать запуск тепла в дома на Эльмаше с 11 утра, сообщила "ОГ" представитель пресс-службы АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (АО "ЕТК") Светлана Тимченко.

Повреждение на трубопроводе было обнаружено ещё 17 ноября в 19:00. Специалисты приступили к работам по устранению аварии на ответвлении магистрального трубопровода. Ремонтники работали всю ночь и заменили участок трубопровода в 6,5 метра.

—Сейчас работы в стадии завершения, планируется начать подключение потребителей с 11:00-12:00, — отметила Тимченко.

По данным энергетиков, в зону аварии попали 33 дома на улицах Ползунова, Кобозева и Красных Командиров.

Как ранее сообщало МЧС, на Эльмаше в результате порыва теплотрассы без отопления остались 47 многоквартирных домов, две школы и два детских сада. Авария произошла в районе улиц Ползунова — Замятина.