В Екатеринбурге преподаваель физики гимназии №47 стал учителем года

В Екатеринбурге 17 ноября прошёл финал XXIV городского конкурса "Учитель года". Победителем стал единственный мужчина на конкурсе - преподаватель физики гимназии № 47 Кировского района Алексей Чуваков, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Городской конкурс "Учитель года" - это настоящее событие. Каждый год участники демонстрируют, что самое главное в профессии учителя - это труд и верность своему делу. Учитель - не только носитель знаний по своему предмету, это человек творческий, ищущий, тот, кто может поддержать, подставить плечо. Огромное спасибо за ваш труд! - отметил после подведения итогов заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.