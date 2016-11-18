Путин поощрил уральского токсиколога
18 ноября 2016, 11:07 / Политика
Президент России Владимир Путин объявил благодарность главному научному сотруднику учреждения "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" Борису Канцельсону. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
" За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу:
Объявить благодарность Президента Российской Федерации
Канцельсону Борису Александровичу — заведующему отделом, главному научному сотруднику федерального бюджетного учреждения науки "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий", Свердловская область", сообщается в документе.
Борис Канцельсон является доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки РФ, действительным членом Нью-Йоркской Академии наук. Он входит в состав правления Всероссийской научной организации токсикологов, редколлегии журнала "Токсикологический вестник" и Международного общества экологической эпидемиологии (ISEE).
Фото: www.ymrc.ru