Путин поощрил уральского токсиколога

Президент России Владимир Путин объявил благодарность главному научному сотруднику учреждения "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" Борису Канцельсону. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

" За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу: Объявить благодарность Президента Российской Федерации Канцельсону Борису Александровичу — заведующему отделом, главному научному сотруднику федерального бюджетного учреждения науки "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий", Свердловская область", сообщается в документе.

Борис Канцельсон является доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки РФ, действительным членом Нью-Йоркской Академии наук. Он входит в состав правления Всероссийской научной организации токсикологов, редколлегии журнала "Токсикологический вестник" и Международного общества экологической эпидемиологии (ISEE).

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