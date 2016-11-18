Российские стратегические ракетоносцы нанесли удары по террористам в Сирии.
18 ноября 2016, 10:11 / Политика
Российский стратегический ракетоносец Ту-95 МС нанёс удары крылатыми ракетами по разведанным объектам боевиков из незаконных вооружённых формирований на территории Сирии. Видеозапись ракетного удара опубликовала пресс-служба Минобороны РФ на официальном канале в сети Youtube.
- Пуски крылатых ракет воздушного базирования выполнялись из района над акваторией Средиземного моря, - приводит ТАСС официальное сообщение Минобороны РФ. - Самолёты взлетели с одного из аэродромов на территории РФ и, совершив две дозаправки в воздухе, преодолели более 11 тысяч километров.
Перед нанесением ударов самолёты облетели Европу с севера и запада. В операции участвовала авиация, базирующаяся на базе "Хмеймим" и тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Поражение целей зафиксировано при помощи беспилотных летательных аппаратов.
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