В Екатеринбурге пройдёт квест "ВИЧ глазами молодёжи"

18 ноября 2016, 11:27

19 ноября.13:00. В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского состоится Межвузовский социально-профилактический квест "ВИЧ глазами молодёжи".

Мероприятие поможет повысить уровень информированности молодёжи по вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом, сформировать толерантность по отношению к людям, живущим с этим вирусом, увеличить количество жителей, знающих свой ВИЧ-статус.

В ходе квеста студенты средних специальных и высших образовательных организаций Екатеринбурга и Свердловской области пройдут обучающие этапы, где смогут продемонстрировать знания о рисках заражения и мерах профилактики ВИЧ-инфекции, получить много новой полезной информации по данной проблеме. Завершится мероприятие грандиозным флешмобом всемирно известного проекта dance4life, направленного на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья молодёжи, профилактику этой инфекции, повышение уровня информированности молодёжи о своих репродуктивных правах. Станцевать смогут все участники квеста, зрители и организаторы.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, Мичурина, 230.

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