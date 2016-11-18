За разбитый автомобиль екатеринбурженка отсудила у дорожников около 250 тысяч рублей

Свердловский областной суд встал на сторону екатеринбурженки, которая из-за некачественно очищенной дороги сильно повредила машину: Чкаловское ДЭУ обязали выплатить ей около 250 тыс. рублей.

Как пояснили пресс-службе Свердловского облсуда, в январе 2016 года екатеринбурженка на автомобиле "КИА Рио", перестраиваясь в правую полосу на улице Титова, попала в снежную колею глубиной около 5 см. В результате, машина потеряла управление. Вследствие заноса её выбросило за пределы проезжей части, прямо на опору освещения. Женщина отделалась стрессом, а автомобилю потребовался эвакуатор и длительный ремонт.

Когла екатеринбурженка обратилась в суд с требованием о возмещении вреда причинённого ДТП, суд установил, что на 70% в аварии виновна дорожная служба — Чкаловское ДЭУ, а на остальные 30% — сама автовладелица, которая выбрала неправильную тактику управления автомобилем при совершении манёвра.