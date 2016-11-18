Екатеринбургская прокуратура ведёт проверку по факту отключения электроэнергии на Уралмаше

В Екатеринбурге 15 ноября из-за аварийного отключения электроэнергии 117 тыс. жителей Уралмаша оставались без света более 12 часов. Прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку по факту нарушения прав и законных интересов граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что возможной причиной аварии явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками АО "МРСК Урала", на чьём балансе находится повреждённое оборудование. К тому же, по сообщениям об отключении электроэнергии, отделом полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу необходимые процессуальные проверки не проводились, что может повлечь утрату вещественных доказательств и других следов преступления, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В адрес руководителя ОП № 15 УМВД России внесено требование (в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) о проведении доследственной проверки (в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ). Отделу полиции необходимо осмотреть место происшествия, назначить судебные экспертизы, провести проверочные мероприятия по закреплению следов преступления, установить фактические обстоятельства происшествия.

Как уточнили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, все требования надзорного ведомства будут выполнены сотрудниками полиции в полном объёме в установленный срок. По результатам проверочных мероприятий примут соответствующее процессуальное решение.