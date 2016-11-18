Обзор криминальной хроники пятницы, 18 ноября

В Михайловске задержаны налётчики на офис службы такси

Около 4:00 утра 18 ноября двое налётчиков ворвались в офис одной из служб такси города Михайловска, расположенный на улице Додонова, избили дежурного диспетчера и похитили из кассы предприятия 5 тысяч рублей. На поиски злоумышленников был ориентирован экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. По приметам у торгового павильона на улице Кирова был задержан 29-летний местный житель, который не стал запираться и сообщил адрес своего 24-летнего подельника. В отношении налётчиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, сообщила пресс-служба ФСВНГ по Свердловской области

Жительница Богдановичского района создала "резиновую квартиру" для мигрантов

В ходе рейда "Нелегальный мигрант» сотрудниками богдановичской полиции, проверявших адреса регистрации иностранцев в деревне Прищаново был выявлен частный дом, хозяйка которого решила заработать на гастарбайтерах. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, местная жительница зарегистрировала у себя в доме пятерых граждан Республики Таджикистан, заведомо зная, что они проживать у неё не будут. В отношении предприимчивой гражданки возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении). Санкция данной статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

В Екатеринбурге перебегавший улицу мужчина попал под машину

Вечером в четверг на улице Пехотинцев в Екатеринбурге 46-летний мужчина попытался перебежать проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости находился пешеходный переход. В результате на него допустил наезд автомобиль Renault Sandero, которым управлял 21-летний водитель. Невнимательный пешеход нарушитель с множественными травмами госпитализирован в ГКБ №23. Со слов водителя иномарки, он двигался со скоростью 40-50 км/ч, когда увидел выскочившего на проезжую часть пешехода. Несмотря на попытку затормозить, наезда избежать не удалось, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу.

В Каменске-Уральском расследуют обстоятельства самоубийства девочки-подростка

Обстоятельства гибели несовершеннолетней выясняются органами СКР в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, 15 ноября 2016 года в одной из больниц города скончалась 14-летняя девочка: днём раньше её доставили в медучреждение с многочисленными травмами, полученными в результате попытки суицида. В рамках расследования следователи намерены тщательно изучить в том числе и содержание общения девочки в социальных сетях.