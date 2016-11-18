СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования школьника в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершена доследственная проверка по факту получения тяжёлой травмы учеником 2-го класса школы №72. Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по части 2-й статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Конкретных фигурантов в Следственном управлении СКР по Свердловской области пока не называют, однако под подозрение попадают должностные лица учебного заведения.

- Наряду с выяснением всех деталей случившегося, установлением возможной вины должностных лиц образовательного учреждения, в ходе расследования следователем СКР будет проведена работа по выяснению причин и условий, способствовавших произошедшему, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По итогам этой работы будут приняты необходимые меры профилактического характера, направленные на недопущение впредь подобных инцидентов.

Напомним, 19 октября в школе №72 ученик второго класса решил скатиться по перилам лестницы, однако не рассчитал, что за его спиной находится увесистый ранец. В результате мальчик упал на ступени и получил тяжёлую травму головы.