Владельцы LinkedIn вернут деньги российским пользователям

Администраторы социальной сети LinkedIn, заблокированой на территории Российской Федерации по решению суда, пообещали вернуть российским пользователям деньги, потраченные на платные услуги сайта. Письма с уведомлением в пятницу, 18 ноября, получили зарегистрированные пользователи сети.

Средства будут возвращаться пропорционально неиспользованному оплаченному времени, сообщается в письме, подписанном службой безопасности LinkedIn.

Напомним, накануне о блокировке сайта официально объявил Роскомнадзор: по словам представителей ведомства, администраторы социальной сети нарушили права пользователей в части защиты персональных данных. В самой компании считают, что российское законодательство не нарушалось и ищут пути для восстановления работы сервиса.

В то же время, по словам представителей LinkedIn, несмотря на блокировку на территории РФ, россияне по-прежнему могут заходить на сайт социальной сети из-за рубежа.