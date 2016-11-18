"МРСК Урала" прокомментировала проверку прокуратуры по отключению электроэнергии на Уралмаше

Прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии у 117 тыс. жителей Уралмаша. В "МРСК Урала" инцидент расследует комиссия с независимыми экспертами уральского управления Ростехнадзора, сообщила "ОГ" начальник департамента по связям с общественностью учреждения Наталья Балдова.

- Компания взаимодействует со всеми проверяющими органами и заинтересована в полном и объективном расследовании. Сделанные выводы в ходе работы комиссии будут представлены в полном объёме во все надзорные структуры. По первому запросу прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга даны пояснения, - прокомментировала ранее сделанное сообщения пресс-службы прокуратуры Свердловской области Наталья Балдова.

Напомним, в ходе проверки прокуратура Орджоникидзевского района установила, что возможной причиной аварийного отключения электроэнергии на Уралмаше явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками АО "МРСК Урала", на чьём балансе находится повреждённое оборудование.