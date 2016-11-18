Более 40% россиян проголосовали бы за Дональда Трампа

Почти половина россиян отдали бы голос за Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты за два дня опросили 1 600 человек в 130 населённых пунктах России, чтобы узнать их отношение к американской избирательной кампании и итогам выборов в США. Как показали данные исследования, выборы главы заокеанского государства стали для россиян резонансным событием.

За ходом избирательной кампании в ноябре следили 69% россиян. Выбирая между двумя кандидатами, представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом, участники опроса отдали предпочтение победителю кампании. Трампа готовы поддержать 45% опрошенных, а экс-первую леди США — 4%. При этом 42% граждан не стали бы голосовать вообще, ещё 9% затруднились с ответом. Республиканец в большей степени нравится мужчинам (50% участников опроса) и людям со средним образованием (39%).

Большинство участников опроса (35%) полагают, что Трамп станет "средним" президентом и только 6% — одним из лучших глав США.

Как отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, Россия и Израиль были едва ли не единственными странами, которые поддерживали Трампа.

—Этот феномен связан не с симпатиями к Трампу как к политику и человеку, а с антипатиями к Хиллари Клинтон и стоящему за ней Бараку Обаме. В обеих странах Обама и Клинтон воспринимаются как проводники ошибочного и гибельного курса, ведущего Америку и мир в целом в тупик, — сказал Фёдоров.

Напомним, 9 ноября миллиардер, глава компаний, занимающихся игорным и гостиничным бизнесом, Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке. Официально в должность вновь избранный глава государства вступит в январе 2017 года. Трамп публично отказался от полагающейся ему по статусу заработной платы, заявив, что ему будет достаточно символического жалования в размере 1 доллара.