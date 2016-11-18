Свердловский проект победил во Всероссийском конкурсе ENES-2016

На Всероссийском конкурсе ENES-2016 лучшим назван проект Свердловской биржи энергосервисных контрактов.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, всего в этом состязании участвовали 400 работ из 65 регионов России. Победителей выбирали путём интернет-голосования. За свердловский проект свои голоса отдали 6774 жителя нашей страны.

Проект Свердловской биржи энергосервисных контрактов вышел на первое место в номинации "Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности". Этот проект реализует Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова.