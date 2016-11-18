Дацюк защитил диплом на "отлично"

Павел Дацюк только что на "отлично" защитил свою дипломную работу.

Тема выпускной работы Дацюка связана со сравнением развития детского хоккея в России и Канаде.

Фото: Данил Паливода

Теперь хоккеист - дипломированный менеджер в сфере физической культуры и спорта.

Научным руководителем Павла является министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Хоккеист обучался в институте физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ