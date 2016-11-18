Сегодняшние ставки транспортного налога на Среднем Урале сохранятся до конца 2019 года

Действующие сегодня в Свердловской области ставки транспортного налога останутся без изменений до 31 декабря 2019 года.

Об этом идёт речь в региональном законе, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Это значит, что сохраняются и все нынешние льготы для автовладельцев. Напомним, на Среднем Урале они касаются 15 категорий налогоплательщиков, из которых 12 категорий полностью освобождены от уплаты транспортного налога.