Павел Дацюк: "Сегодня очень значимая для меня дата"

Известный свердловский хоккеист Павел Дацюк защитил дипломную работу в Екатеринбурге. Комиссия высоко оценила работу Павла и поставила ему оценку "отлично".

- Значимая для меня дата, я возбуждён. Это ведь я на лёд почти каждый день выхожу, а тут... Переживал очень сильно.

- После вчерашнего матча готовились к защите? (Клуб Павла СКА проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" - 1:2. - Прим. "ОГ")

- Я готовился не только после вчерашнего матча, готовился до этого. Наверное, недоготовился к матчу. Прервали победную серию, но я рад, что сделал это именно "Автомобилист" с Владимиром Крикуновым.

- Чем обусловлен выбор темы работы?

- Тема близка мне. Я сталкиваюсь с этим на протяжении десяти лет, смотрю, как всё это развивается. Я думаю, что смогу помочь всем, кто этим занимается, тренерам, детям.

- Сегодня ночью не спали?

- Сегодня действительно очень плохо спалось. Для меня это было чем-то новым. Ночью был перелёт, поспал всего пять часов. Но я рад, что вернулся домой.

- То есть вчерашний проигрыш был обусловлен тем, что вы не до конца подготовились к игре?

- Наверное, я виноват в том, что мыслями не всегда был на площадке. Сейчас моя карьера на пике, наверное. Не хочется сидеть на двух стульях, надо отдать сейчас всё карьере, а потом уже работать.

- Дипломная работа основывается на вашем личном опыте?

- Личный опыт нужно подтверждать, это вещь субъективная. Это моё мнение, и не все с ним согласны. Думаю, что буду применять его, когда буду работать.

- По окончанию карьеры кем себя видите?

- Тренером работать очень тяжело, я это вижу. По своему опыту, детским тренером ещё сложнее работать. Наверное, буду менеджером и попробую составить какую-то общую систему для развития детского хоккея.