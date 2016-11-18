Павел Дацюк: "Сегодня очень значимая для меня дата"

18 ноября 2016, 13:38 / Спорт

Известный свердловский хоккеист Павел Дацюк защитил дипломную работу в Екатеринбурге. Комиссия высоко оценила работу Павла и поставила ему оценку "отлично".

- Значимая для меня дата, я возбуждён. Это ведь я на лёд почти каждый день выхожу, а тут... Переживал очень сильно.

- После вчерашнего матча готовились к защите? (Клуб Павла СКА проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" - 1:2. - Прим. "ОГ")

- Я готовился не только после вчерашнего матча, готовился до этого. Наверное, недоготовился к матчу. Прервали победную серию, но я рад, что сделал это именно "Автомобилист" с Владимиром Крикуновым.

- Чем обусловлен выбор темы работы?

- Тема близка мне. Я сталкиваюсь с этим на протяжении десяти лет, смотрю, как всё это развивается. Я думаю, что смогу помочь всем, кто этим занимается, тренерам, детям.

- Сегодня ночью не спали?

- Сегодня действительно очень плохо спалось. Для меня это было чем-то новым. Ночью был перелёт, поспал всего пять часов. Но я рад, что вернулся домой.

- То есть вчерашний проигрыш был обусловлен тем, что вы не до конца подготовились к игре?

- Наверное, я виноват в том, что мыслями не всегда был на площадке. Сейчас моя карьера на пике, наверное. Не хочется сидеть на двух стульях, надо отдать сейчас всё карьере, а потом уже работать.

- Дипломная работа основывается на вашем личном опыте?

- Личный опыт нужно подтверждать, это вещь субъективная. Это моё мнение, и не все с ним согласны. Думаю, что буду применять его, когда буду работать.

- По окончанию карьеры кем себя видите?

- Тренером работать очень тяжело, я это вижу. По своему опыту, детским тренером ещё сложнее работать. Наверное, буду менеджером и попробую составить какую-то общую систему для развития детского хоккея.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

22 часа назад

Менеджер Сергея Карякина — о просчётах и защитах
В ночь с 17 на 18 ноября начнётся пятая партия матча за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. После четырёх партий пока ничья — 2:2. Вчера у шахматистов был день отдыха и «ОГ» связалась с менеджером Сергея, PR-директором Российской шахматной федерации, Кириллом ЗАНГАЛИСОМ.

16 ноября 2016

Сборная России по футболу установила очередной антирекорд
Сборная России по футболу займёт 55-е место в рейтинге FIFA, который будет опубликован 24 ноября. Таким образом, россияне обновят свой антирекорд.

16 ноября 2016

Нужно играть в активные шахматы
В четвёртой партии матча гроссмейстеры вновь сыграли вничью. Сергей Карякин играл белыми. Карлсен продолжал борьбу, пока у чёрных оставались хотя бы минимальные шансы на победу. Лишь на 94-м ходу, когда все ресурсы были исчер

15 ноября 2016

Непростые позиции
Вчера в Нью-Йорке была сыграна третья партия. Она продолжалась почти семь часов, гроссмейстеры сделали 78 ходов и итоге согласились на ничью.

15 ноября 2016

«Поеду на Олимпиаду – поменяю симку»
Сахават Гаджиев – о победе на молодёжном ЧЕ и зубной боли

15 ноября 2016

Баскетбольное дерби испортили футбольные фанаты
Первое в новейшей истории баскетбольное дерби Екатеринбурга завершилось убедительной победой старших по классу – в матче 1/16 финала Кубка России «Урал» разгромил «Уралмаш» со счётом 85:45.

15 ноября 2016

Вторая часть доклада WADA о допинге в Сочи будет опубликована в середине декабря
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в столице Катара – Дохе, заявил, что представителям России будет предоставлена возможность дать свои объяснения по итогам обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

15 ноября 2016

В Екатеринбурге проходит турнир по художественной гимнастике памяти Елизаветы Облыгиной
Уже в 28-ой раз юные гимнастки со всей страны собираются в Екатеринбурге для того, чтобы выявить лучших.

14 ноября 2016

Олимпийские надежды: первый выход
В столице Урала проходит настоящий праздник гимнастики. Во-первых, Екатеринбург уже традиционно принимает всероссийский турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Облыгиной. А во-вторых, этот турнир было решено объединить с крупнейшими соревнованиями по эстетической гимнастике «Надежды России».

14 ноября 2016

«Бигфут» отказался от Китая и Японии ради боя со Штырковым
В пятницу, 18 ноября, в Екатеринбурге состоится вечер боксёрских поединков, а также боёв смешанных единоборств.

Последние новости
Что было раньше