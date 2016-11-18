Генассамблея ООН осудила героизацию нацистов

18 ноября 2016, 13:51 / Политика

Делегаты Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН по инициативе России приняли резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, говорится в информационном сообщении на сайте организации. Полное название документа - "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Генеральная Ассамблея выражает озабоченность по поводу непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также по поводу незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц", - говорится в принятом документе. 

В резолюции подчеркивается, что все государства должны запретить любое "чествование нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций, будь то официально или неофициально": такие акты оскорбляют память бесчисленных жертв Второй мировой войны и оказывают негативное влияние на детей и молодёжь.

По данным "Российской газеты", в поддержку резолюции проголосовали делегации 131 из 193 государств, входящих в этот комитет и являющихся членами ООН. Ещё 48 делегаций воздержались, включая страны Евросоюза.

Три страны - США, Украина и Палау - открыто выступили против принятия документа.

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