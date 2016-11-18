Алексей Улюкаев добивается отмены своего домашнего ареста

Адвокат бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев сообщил, что подана жалоба, в которой Алексей Улюкаев просит Мосгорсуд отменить постановление об его домашнем аресте. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, по данным пресс-службы Мосгорсуда, бывший министр помещён под домашний арест на два месяца — до 15 января 2017 года. Против него выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере").