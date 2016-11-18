В Уральском государственном театре эстрады состоится мероприятие, посвящённое Дню матери

21 ноября. 14:00. В Уральском государственном театре эстрады состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери и подведению итогов регионального конкурса "Семья года - 2016".

Ожидается, что участие в мероприятии примет вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

На титул "Семья года - 2016" претендовали семьи из Екатеринбурга, Тавды, Полевского, Ревды, Новоуральска, Каменского, Талицкого и других муниципалитетов Свердловской области. В этом году областной конкурс проводился по двум номинациям: "Семейные династии" и "Счастливые дети – счастливые родители".