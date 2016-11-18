Суд Москвы отклонил иск "Левада-центра" о включении в реестр иностранных агентов

Автономная некоммерческая организация "Аналитический центр Юрия Левады" не смог через суд оспорить включение его в реестр иностранных агентов, сообщает ТАСС.

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск "Левада-центра" к Министерству юстиции России по поводу включения компании в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Как уточняет агентство "Интерфакс", на заседании суда представитель некоммерческой организации Александр Григорьев просил удовлетворить иск и обязать ведомство исключить "Левада-центр" из числа иностранных агентов. Он отметил, что в распоряжении проверки нет ни одного документа о том, что компания занимается политической деятельностью.

Напомним, Минюст России в сентябре включил "Аналитический центр Юрия Левады" в число иностранных агентов. Причиной стало финансирование организации за счёт иностранных источников и участие в политической деятельности в России. Директор "Левада-центра" Лев Гудков собирался обжаловать решение Минюста.