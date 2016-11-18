Суд Москвы отклонил иск "Левада-центра" о включении в реестр иностранных агентов

2 часа назад
Лучший российский педагог по черлидингу — из Екатеринбурга
Педагог по художественной гимнастики и черлидингу из Екатеринбурга Ольга Возовикова заняла второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
16 часов назад
Жители столицы Урала написали письмо в будущее
В 1973 году в Историческом сквере Свердловска была заложена капсула времени с письмом к жителям города ХХI века. Событие было приурочено к 250-летию города.
21 час назад
В областном центре реабилитации инвалидов построят третью очередь
Вчера комитет по соцполитике Заксобрания Свердловской области провёл выездное заседание в Областном центре реабилитации инвалидов (ОЦРИ), где вместе с представителями министерств и общественных организаций депутаты обсудили вопросы доступной среды. Место выбрали неслучайно — почти год назад в центре заработал второй корпус, а на ближайшую перспективу запланировано строительство третьей очереди центра.
21 час назад
На очистку Черноисточинского водохранилища потребуется пять лет
В Нижнем Тагиле резко обострилась ситуация с качеством воды. В плане, который предложило министерство природных ресурсов Свердловской области, 15 пунктов — от ликвидации плавучих островов с водоёма до строительства очистных сооружений канализации посёлка, который стоит на берегу. Общественники, чиновники и представители надзорных органов объединились в борьбе за качество водоснабжения второго в регионе города и провели вчера первое заседание межведомственной комиссии.
22 часа назад
Виртуальная экскурсия на игрушечный завод
«Золотой век» металлических игрушек производственного объединения «Радуга» закончился с развалом СССР. Кризис 1990-х предприятие пережить не смогло: рынок заполонили более дешевые, яркие и необычные игрушки из Китая, спрос на изделия Верхней Пышмы стал падать. Увы, качество, надёжность и безопасность (строго соблюдался ГОСТ и санитарные правила) игрушек отошли на второй план. От полного разорения предприятие спасла УГМК — в 2001 году «Радуга» стала одним из подразделений компании. Увы, сохранить производство игрушек это не помогло, но завод не был разрушен, а теперь уже бывшие сотрудники «Радуги» не остались у пустого корыта.
23 часа назад
Металлические игрушки фабрики «Радуга»
На протяжении полувека в Верхней Пышме на производственном объединении «Радуга» производили металлические игрушки: машинки, самолёты, коляски, кухоньки… Эти игрушки полюбили не только в Советском Союзе, но и в других странах: изделия верхнепышминских мастеров экспортировались в Чехословакию, Болгарию, Кубу, Польшу, Францию, Англию, Италию, Данию, Монголию, Венгрию, Норвегию — всего в 23 государства. Сегодня небольшая экспозиция, посвященная игрушкам «Радуги» представлена в Верхнепышминском историческом музее.
23 часа назад
Не воскрешён, но вечен
Свердловский солдат «вернулся» на Родину
17 ноября 2016
Попрощаться с жизнью в прямом эфире
Во вторник утром в Каменске-Уральском скончалась 14-летняя девочка, которая накануне спрыгнула с крыши девятиэтажного дома. Девятиклассница Катя решила не просто свести счёты с жизнью, но и рассказать об этом всему миру. За несколько часов до рокового шага девушка написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько статусов о том, что она собирается сделать, и попрощалась с друзьями. В этой «показушности» самый большой ужас сегодняшних детских самоубийств.
17 ноября 2016
Легендарные свердловские бренды: игрушки «Радуга»
На этих игрушках выросло не одно поколение советских детей. Девочки мечтали получить в подарок кухонный гарнитур «Анютка» — совсем как настоящий! А мальчики стремились собрать полную коллекцию игрушечных автомобилей — от старинного «Фаэтона» до различных модификаций грузовика «Урал»… Ещё один легендарный бренд Среднего Урала — игрушки верхнепышминского производственного объединения «Радуга».
17 ноября 2016
Самого знаменитого писателя Урала обвинили в махинациях со стажем
В 1933 году на заседании объединённой партийной группы Уральского истпарта (комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)), партийного архива и Музея революции из рядов Всесоюзной коммунистической партии большевиков был исключён писатель Павел Бажов — автор «Малахитовой шкатулки», тогда ещё ненаписанной.