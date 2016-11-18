Пресс-конференция, посвящённая работе депутатов-единороссов

18 ноября 2016, 14:16

21 ноября. 14:00. В пресс-центре ТАСС  состоится пресс-конференция, посвящённая работе депутатов-единороссов всех уровней в рамках Декады личного приёма граждан, приуроченной к 15-летию партии "Единая Россия".

В мероприятии примут участие:

  • Секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия"заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий;
  • Депутаты Государственной думы ФС РФ VII созыва Андрей Альшевских и Андрей Ветлужских;
  • Руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова;
  • Руководитель Региональной общественной приёмной Д.А.Медведева Анатолий Сухов.

Они расскажут о планах депутатов на Декаду личного приёма граждан, о работе общественных приёмных, "депутатской вертикали" и других мероприятиях, участие в которых примут депутаты-единороссы всех уровней.

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