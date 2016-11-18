С 1 февраля 2017 года свердловчане смогут бесплатно получать землю на Дальнем Востоке

В России реализуется программа "Дальневосточный гектар": с 1 октября 2016 года землю бесплатно начали получать жители Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года это смогут сделать жители всей страны, в том числе и Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, на имя губернатора Евгения Куйвашева поступило письмо от главы Магаданской области Владимира Печеного. Руководитель этого региона пригласил уральцев принять участие в акции "Дальневосточный гектар" и бесплатно получить участок земли в Дальневосточном федеральном округе. Эту землю разрешается использовать для постройки жилья, занятия сельским хозяйством, окрытия своего бизнеса, в том числе строительства спортивных объектов и промышленных предприятий.

Оформить заявку на получение участка земли можно на сайте НаДальнийВосток.рф. Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации программы в Магаданской области размещены на сайте leshoz.49gov.ru.