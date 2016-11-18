Коммунальщики вернули тепло на Эльмаш

Ремонтники устранили повреждение на ответвлении магистрального трубопровода и начали запуск тепла в дома на Эльмаше, сообщила "ОГ" представитель пресс-службы АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (АО "ЕТК") Светлана Тимченко.

Сотрудники организации завершили работы в 12:30. Затем они начали запуск тепла в дома и социальные объекты.

—Тепло возвращается на Эльмаш прямо сейчас. Восстановление температуры в системе займёт несколько часов, —добавил глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников.

Напомним, повреждение на трубопроводе было обнаружено ещё 17 ноября в 19:00. В результате аварии без тепла и горячей воды остались 47 многоквартирных домов, две школы и два детских сада в районе улиц Ползунова, Кобозева и Красных Командиров. Ремонтники работали всю ночь и заменили более 6 метров трубопровода.

Фото: Вячеслав Трапезников