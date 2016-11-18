"ОГ" проведёт прямую трансляцию с бокса

Сегодня "ОГ" будет вести прямую трансляцию с ринга!

В ДИВСе встретятся десять пар бойцов - они сразятся в семи титульных поединках по профессиональному боксу и трёх боях по ММА. А главной интригой вечера станет битва Ивана Штыркова против Антонио Сильвы.

Итак, трансляция начнётся в 17.00 по местному времени на этой странице. Не пропустите!