В Екатеринбурге пройдёт неКонференция библиотечных блогеров "Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства"

18 ноября 2016, 15:28

21 ноября. 09:45. В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского начнётся работа VI неКонференции библиотечных блогеров "Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства".

Участие в конференции примут более 60 сотрудников библиотек из Свердловской, Ленинградской, Кировской, Курганской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Татарстан, Чувашия и Казахстан, имеющих свое представительство в социальных сетях или блогах.

В плане мероприятия:

  • Мастер-классы от экспертов по продвижению, брендированию, SMM-технологиям, медиапланированию, копирайтингу, психологии коммуникаций, а также обзоры профессиональных интернет-ресурсов
  • Практическая часть, направленная на разработку участниками стратегий продвижения обязательных (утвержденных Министерством культуры РФ) библиотечных событий в социальных медиа;
  • Презентация собственного опыта библиотек в формате TED-talk.
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