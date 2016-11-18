В Екатеринбурге пройдёт неКонференция библиотечных блогеров "Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства"
18 ноября 2016, 15:28
21 ноября. 09:45. В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского начнётся работа VI неКонференции библиотечных блогеров "Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства".
Участие в конференции примут более 60 сотрудников библиотек из Свердловской, Ленинградской, Кировской, Курганской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Татарстан, Чувашия и Казахстан, имеющих свое представительство в социальных сетях или блогах.
В плане мероприятия:
- Мастер-классы от экспертов по продвижению, брендированию, SMM-технологиям, медиапланированию, копирайтингу, психологии коммуникаций, а также обзоры профессиональных интернет-ресурсов
- Практическая часть, направленная на разработку участниками стратегий продвижения обязательных (утвержденных Министерством культуры РФ) библиотечных событий в социальных медиа;
- Презентация собственного опыта библиотек в формате TED-talk.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать