В Екатеринбурге пройдёт неКонференция библиотечных блогеров "Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства"

21 ноября. 09:45. В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского начнётся работа VI неКонференции библиотечных блогеров "Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства".

Участие в конференции примут более 60 сотрудников библиотек из Свердловской, Ленинградской, Кировской, Курганской, Новосибирской, Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Татарстан, Чувашия и Казахстан, имеющих свое представительство в социальных сетях или блогах.

В плане мероприятия: