Губернатор вручил лучшим свердловским аграриям ключи от сельхозтехники

В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил лучшим аграриям ключи от новой сельхозтехники.

Как сообщает областной департамент информполитики, в перечне подаренной сельхозтехники есть один комбайн, два трактора и один прицеп.

Обладателями новой техники стали:

директор агрофирмы "Восточная" Николай Вершинин,

председатель кооператива "Колхоз имени Свердлова" Виталий Редозубов,

директор птицефабрики "Свердловская" Александр Рогалев,

глава крестьянского хозяйства "Темп" Юрий Бубенщиков.

С точки зрения Евгения Куйвашева, результаты работы сельских тружеников Среднего Урала укрепляют добрую славу Свердловской области как одного из тех регионов России, где аграрный комплекс развивается хорошими темпами.