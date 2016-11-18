В Екатеринбурге увековечили память Алексея Балабанова

18 ноября 2016, 15:15 / Культура

Мемориальная доска, посвящённая памяти известного режиссёра Алексея Балабанова, была торжественно открыта в пятницу, 18 ноября, в переулке Пестревском в Екатеринбурге. Памятный знак украсил стену гимназии №2, которую когда-то окончил выдающийся российский режиссёр.

На церемонии присутствовали председатель Уральского отделения Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец, музыкант Владимир Шахрин и продюсер Сергей Сельянов.

Фото: социальные сети

Отметим, Алексей Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Окончив после школы институт иностранных языков, будущий режиссёр был призван офицером в Вооружённые силы. После увольнения в запас Балабанов вернулся в Свердловск, где в 1987 году снял на Свердловской киностудии свою первую работу - малобюджетную игровую картину, в которой была задействована группа Nautilus Pompilius, с лидером которой - Вячеславом Бутусовым - режиссёр был знаком. Впоследствии многие из песен Бутусова станут саунд-треками к фильмам Балабанова. 

С 1990 года Балабанов жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию "СТВ", при помощи которой снял большинство фильмов. Всероссийскую известность принёс Балабанову фильм "Брат" (1997).

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

2 часа назад

В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова
В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова.

22 часа назад

Никас Сафронов: «Сначала я рисовал Хиллари Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный»
Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.

17 ноября 2016

Брук, который построил Дворец
Он живет сегодня на два дома, две страны – Россию и Израиль, но каждый день ищет в Интернете новости с Ленина, 1 в Екатеринбурге

17 ноября 2016

Старинные усадьбы Скипидарска
Конечно, это далеко не полный список архитектурных реликвий Скипидарска, но с учётом скорости и размаха современного строительства этот список вскоре станет полным, а то и вовсе сократится до минимума. Успевайте посмотреть!

16 ноября 2016

Алексей Федорченко получил приз «Русского зарубежья»
В Москве вручили призы ежегодного международного фестиваля «Русское зарубежье». Этот кинофорум посвящён тематике российского изгнания.

16 ноября 2016

Дело в шапке
Какие головные уборы и шарфы популярны в этом сезоне

15 ноября 2016

Девять свердловских кинокомпаний выиграли борьбу за деньги Министерства культуры России
Экспертный совет по неигровому кино при Министерстве культуры России объявил результаты конкурса, согласно которому до конца Года кино средства на съёмку фильмов получат 216 авторов документальных картин. Среди победителей — 9 свердловских кинокомпаний и 12 проектов. Сумма субсидий для каждого фильма определена индивидуально.

14 ноября 2016

Некоторые территории возместят часть расходов кинематографистов
С 2017 года несколько регионов России начнут возмещать кинематографистам часть средств, которые те тратят на съёмку фильмов на их территории. Таким образом регионы простимулируют создание положительного киноимиджа их местности. Эту инициативу уже поддержали Калининград, Приморский край и Астраханская область.

11 ноября 2016

45 минут рока
25 лет назад в Екатеринбурге впервые вышла в эфир первая частная радиостанция – «Радиотрек». О её буднях нам рассказал создатель проекта, администратор Свердловского рок-клуба Рудольф СТЕРХОВ.

10 ноября 2016

Идеальное место для иннофорумов
Первый Уральский культурно-образовательный форум открылся вчера в первоуральском Инновационном культурном центре.

Последние новости
Что было раньше