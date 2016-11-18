В Екатеринбурге увековечили память Алексея Балабанова

Мемориальная доска, посвящённая памяти известного режиссёра Алексея Балабанова, была торжественно открыта в пятницу, 18 ноября, в переулке Пестревском в Екатеринбурге. Памятный знак украсил стену гимназии №2, которую когда-то окончил выдающийся российский режиссёр.

На церемонии присутствовали председатель Уральского отделения Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец, музыкант Владимир Шахрин и продюсер Сергей Сельянов.

Фото: социальные сети

Отметим, Алексей Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Окончив после школы институт иностранных языков, будущий режиссёр был призван офицером в Вооружённые силы. После увольнения в запас Балабанов вернулся в Свердловск, где в 1987 году снял на Свердловской киностудии свою первую работу - малобюджетную игровую картину, в которой была задействована группа Nautilus Pompilius, с лидером которой - Вячеславом Бутусовым - режиссёр был знаком. Впоследствии многие из песен Бутусова станут саунд-треками к фильмам Балабанова.

С 1990 года Балабанов жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию "СТВ", при помощи которой снял большинство фильмов. Всероссийскую известность принёс Балабанову фильм "Брат" (1997).