В 2017 году расходы на образование в Свердловской области увеличатся на 3,5 миллиарда рублей

3 часа назад
Ресторанный критик Яков Можаев: «У Екатеринбурга проснулся аппетит на бургеры»
Куда делись правильные пельменные, какими фокусами не владеют современные официанты и почему горожане доверяют бургерам – в интервью «ОГ».
17 ноября 2016
Экскурсия по «Северопесчанской»
Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года.
16 ноября 2016
«Университетский» пока убыточен»
Технопарк «Университетский», что в Екатеринбурге, в ближайшие два года намерен получить из региональной казны 200 миллионов рублей. Вчера на площадке технопарка побывали депутаты промышленного комитета регионального Заксобрания. Осмотрев инновационный центр и заслушав доклад о его развитии, депутаты решили попросить своих коллег из согласительной комиссии зарезервировать необходимую сумму в бюджете для «Университетского».
15 ноября 2016
Бери глубже
Чтобы выжить, одна из старейших шахт Среднего Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров.
14 ноября 2016
Башнефть решилась подлить
С началом зимы участилось количество жалоб на несоответствие стандартам качества автомобильного топлива. Один из читателей «ОГ» рассказал об инциденте, произошедшем после заправки на АЗС Башнефти в Екатеринбурге. Porsche был заправлен около четырёх утра в ночь на субботу.
14 ноября 2016
Деньги от облигаций поступят в течение недели
Облигации государственного займа Свердловской области будут реализованы в полном объёме. По предварительным данным, по итогам работы книги заявок в пятницу, 11 ноября, организатор собрал порядка 20 предложений о приобретении долговых бумаг субъекта. Спрос зафиксирован на весь объём эмиссии. Напомним, что ранее региональный минфин объявил о намерении привлечь в бюджет пять миллиардов рублей, разместив на открытом рынке пять миллионов облигаций.
14 ноября 2016
На Урале создадут теплицу для инвесторов
Свердловская область форсирует создание проектного офиса для улучшения делового климата
14 ноября 2016
«По напряжённости бюджет следующего года не отличается от нынешнего»
Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется проект закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Вчера на комитете регионального Заксобрания по бюджету депутатам его представила вице-губернатор Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.
14 ноября 2016 Реклама
Обслуживание и ремонт газового оборудования
Для того, чтобы газовое оборудование могло исправно работать на протяжении многих лет, а его использование было полностью безопасным, важно регулярно проводить профилактический осмотр и, в случае необходимости, замену необходимых узлов и деталей.
11 ноября 2016
Закрыта книга заявок на гособлигации региона
Заявки на приобретение облигаций госзайма Свердловской области организатор размещения — ВТБ Капитал — вчера принимал на протяжении трёх часов. Книга заявок была открыта в 13 часов и закрыта в 16 часов по московскому времени. Как сообщили «ОГ» в региональном минфине, уже в понедельник, 14 ноября, станет известно, насколько востребованными оказались долговые бумаги субъекта.