В 2017 году расходы на образование в Свердловской области увеличатся на 3,5 миллиарда рублей

В будущем году в Свердловской области расходы на образование составят 52,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году на эти же цели выделено 49 млрд рублей.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, непосредственно на строительство и реконструкцию школ в региональной казне предусмотрено 1,2 млрд рублей. Предполагается, что к этой сумме добавится софинансирование из федерального бюджета. Например, в будущем году будут строиться новые школы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Полевском и Алапаевске.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, ежегодный рост расходов на образование в нашем регионе — это устоявшийся тренд.