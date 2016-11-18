Директор ТЮЗа Учайкина покидает гордуму Екатеринбурга

Депутаты Екатеринбургской городской думы во вторник, 22 ноября, рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий их коллеги — директора городского театра юного зрителя Светланы Учайкиной.

Как сообщается на сайте городского парламента, докладчиком выступит заместитель председателя гордумы Виктор Тестов.

В Екатеринбургской гордуме не смогли пояснить "ОГ" причину досрочного прекращения полномочий Светланы Учайкиной.

Добавим, Учайкина была избрана в городской парламент по одномандатному округу №8 Кировского района.

Фото: Екатеринбургская городская дума