Директор ТЮЗа Учайкина покидает гордуму Екатеринбурга
18 ноября 2016, 16:37 / Политика
Депутаты Екатеринбургской городской думы во вторник, 22 ноября, рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий их коллеги — директора городского театра юного зрителя Светланы Учайкиной.
Как сообщается на сайте городского парламента, докладчиком выступит заместитель председателя гордумы Виктор Тестов.
В Екатеринбургской гордуме не смогли пояснить "ОГ" причину досрочного прекращения полномочий Светланы Учайкиной.
Добавим, Учайкина была избрана в городской парламент по одномандатному округу №8 Кировского района.
Фото: Екатеринбургская городская дума