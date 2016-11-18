Пресс-конференция, посвящённая проведению Всероссийского теста по истории Отечества в Екатеринбурге

18 ноября 2016, 16:44

21 ноября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая проведению Всероссийского теста по истории Отечества в Екатеринбурге.

 Депутат Государственной думы РФ VII созыва Сергей Чепиков, заместитель председателя молодёжного парламента Свердловской области, координатор теста по работе с парламентскими и общественными организациями Даниил Каримов и заместитель председателя молодёжного правительства Свердловской области, координатор теста в Свердловской области, выпускник аспирантуры Института истории и археологии УрО РАН Максим Кырчиков расскажут о традиции проведения исторических тестов, об уровне знаний истории в России и на Урале, поделятся программой мероприятия в этом году.

 26 ноября 2016 года во всех регионах страны пройдёт тест по истории Отечества. Площадки для проверки знаний уже зарегистрированы также в Беларуси, Азербайджане, Приднестровье, США.

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