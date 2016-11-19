Губернатор поздравил артиллерийцев и ракетчиков с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём ракетных войск и артиллерии, отмечаемым 19 ноября.

Напомним, этот праздник напоминает об одной из самых славных страниц истории Великой Отечественной войны — в 1942 году в этот день началось легендарное контрнаступление советских войск под Сталинградом.