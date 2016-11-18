Театр им. М.Н. Ермоловой представит в Екатеринбурге спектакль "Гамлет"

18 ноября 2016, 16:53

20 ноября. 19:00. Во Дворце молодёжи  театр им. М.Н. Ермоловой представит спектакль "Гамлет".

В ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Борис Миронов, Агриппина Стеклова/Татьяна Аргунова, Сергей Бадичкин, Сергей Кемпо/Никита Татаренков, Евгений Шляпин, Андрей Попов, Павел Галич/Родион Юрин, Александр Лобанов, Егор Харламов, Антон Колесников и др.

Стоимость билетов от 800 до 4000 рублей.

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