Театр им. М.Н. Ермоловой представит в Екатеринбурге спектакль "Гамлет"
18 ноября 2016, 16:53
20 ноября. 19:00. Во Дворце молодёжи театр им. М.Н. Ермоловой представит спектакль "Гамлет".
В ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Борис Миронов, Агриппина Стеклова/Татьяна Аргунова, Сергей Бадичкин, Сергей Кемпо/Никита Татаренков, Евгений Шляпин, Андрей Попов, Павел Галич/Родион Юрин, Александр Лобанов, Егор Харламов, Антон Колесников и др.
Стоимость билетов от 800 до 4000 рублей.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать