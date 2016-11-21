Губернатор поздравил работников налоговых органов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём работника налоговых органов РФ, отмечаемым 21 ноября.

Напомним, Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области — одно из крупнейших в стране. Например, за январь-октябрь 2016 года его сотрудники обеспечили поступление в бюджетную систему РФ 224 млрд рублей, что на 10,6% больше аналогичного результата 2015 года.